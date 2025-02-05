Эксперт ответил, когда Россия может осуществить новую массированную ракетную атаку по Украине

Россияне не прекращают ракетный террор, но теперь в более растянутомся режиме.

Россия может попытаться осуществить еще одну массированную ракетную атаку до конца отопительного сезона.

Об этом сообщил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

"Российские оккупанты продолжают ракетный террор, но в более растянутом режиме. Только за прошедшую неделю было запущено по Украине до полусотни ракет, почти 700 дронов и до 800 КАБов", — отметил эксперт.

По словам Жмайло, Россия не прекращает производство своих основных ракет, таких как Х-101, "Искандер" и "Калибр", но темпы невысоки. В частности, за месяц страна может изготовить более 100 ракет Х-101.

Эксперт заявил, что текущее относительное затишье в массированных ракетных атаках обусловлено украинскими ударами по территории России, в частности, по аэродрому "Энгельс-2" и базе хранения нефтепродуктов, где было уничтожено авиационное топливо для самолетов Ту-160, что привело к их выводу из строя.

"Кроме того надо учитывать холодные температуры, погодные условия, а у них не все так хорошо со стратегической авиацией - возраст которой 50-70 лет. И также Россия массированными предыдущими ударами несколько исчерпала свои запасы, потому что нельзя выстреливать ракеты под ноль - военная наука фактически это запрещает", — отметил Жмайло.

По его словам, Россия может попытаться осуществить еще одну массированную ракетную атаку до конца отопительного сезона.

"Но учитывая, что последняя атака как минимум была на треть, а то на половину менее мощная, то российские массированные ракетные атаки более вероятны где-то на вторую половину февраля", — добавил эксперт.

Напомним, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

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