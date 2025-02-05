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Эксперт ответил, когда Россия может осуществить новую массированную ракетную атаку по Украине

Эксперт ответил, когда Россия может осуществить новую массированную ракетную атаку по Украине

Российская ракета

Россияне не прекращают ракетный террор, но теперь в более растянутомся режиме.

Россия может попытаться осуществить еще одну массированную ракетную атаку до конца отопительного сезона.

Об этом сообщил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

"Российские оккупанты продолжают ракетный террор, но в более растянутом режиме. Только за прошедшую неделю было запущено по Украине до полусотни ракет, почти 700 дронов и до 800 КАБов", — отметил эксперт.

По словам Жмайло, Россия не прекращает производство своих основных ракет, таких как Х-101, "Искандер" и "Калибр", но темпы невысоки. В частности, за месяц страна может изготовить более 100 ракет Х-101.

Эксперт заявил, что текущее относительное затишье в массированных ракетных атаках обусловлено украинскими ударами по территории России, в частности, по аэродрому "Энгельс-2" и базе хранения нефтепродуктов, где было уничтожено авиационное топливо для самолетов Ту-160, что привело к их выводу из строя.

"Кроме того надо учитывать холодные температуры, погодные условия, а у них не все так хорошо со стратегической авиацией - возраст которой 50-70 лет. И также Россия массированными предыдущими ударами несколько исчерпала свои запасы, потому что нельзя выстреливать ракеты под ноль - военная наука фактически это запрещает", — отметил Жмайло.

По его словам, Россия может попытаться осуществить еще одну массированную ракетную атаку до конца отопительного сезона.

"Но учитывая, что последняя атака как минимум была на треть, а то на половину менее мощная, то российские массированные ракетные атаки более вероятны где-то на вторую половину февраля", — добавил эксперт.

Напомним, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

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