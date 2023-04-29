Эксперт ответил, могут ли Patriot сбивать российские ракеты Х-101 и Х-555.

Сегодня россияне усовершенствуют навигационную аппаратуру и систему наведения этих ракет с помощью оптического канала, который может обеспечить оптическую точность до 10 метров.

Об этом рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко, пишет 24 канал.

По его словам, второй дивизион систем Patriot, переданный Украине союзниками, заступил на боевое дежурство. Он станет мощным усилением для защиты украинских городов от российских ракетных атак.

Сегодня россияне совершенствуют навигационную аппаратуру и систему наведения этих ракет.

"Для ПВО Patriot российские ракеты Х-101 и Х-555 не являются сложной целью. Как раз по этим ракетам Patriot лучше всего специализируется. Сбивает с наибольшей дальности подобные объекты, как только они обнаружены, если они идут на достаточной высоте, Patriot может достать в 160 километрах", — подчеркнул эксперт.

Сейчас россияне, используя ракеты, снижают высоту полета и используют рельеф местности, русла рек, овраги, прячутся за холмами.

"Но, если Patriot уже увидел эту ракету, если он взял ее на сопровождение, то она уже никак не уйдет", – резюмировал Романенко.

Напомним, армии РФ вряд ли удастся восстановить то количество дальнобойных ракет, которые оно имело до полномасштабной войны.

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