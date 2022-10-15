Эксперт озвучил послевоенный сценарий: "Украина должна взять на себя ответственность за РФ"

Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что Украина по завершении войны с Россией должна взять на себя ответственность за территорию страны-агрессорки.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Украина должна взять на себя ответственность за вот эту территорию. Не могу сказать, за всю ли, удастся ли нам себя отстроить и РФ контролировать. Европейцы сейчас не предполагают, что делать с этой территорией. Конечно они хотят контролируемый развал РФ, контролируемое разрушение. Ассоциация. Многие видео в YouTube, в Китае особенно, как разрушают многоэтажки, хотят снести, контролируемый подрыв, чтобы эта многоэтажка упала в определенный участок, не где-то там на сторону пошла. чтобы остался контроль над обычным вооружением: танками, стрелковым оружием, а также над организованной преступностью и ядерным оружием", – отметил Ступак.

По словам эксперта, в США пытаются избежать возможности продажи Россией ядерного оружия террористическим организациям.

"Они хотят избежать такой истории, которая была в 90-х, когда режим рухнул, новая власть слаба условно, качество эмиссары с Ближнего Востока приезжают в РФ, террористические организации, чемодан на 20 литров открывается, а там полно денег, и они говорят: В России большое количество ядерных боеголовок, не просто ракеты, Искандеры, Калибры, а ядерные мины, ядерные снаряды с ядерными зарядами. Советский Союз экспериментировал с разными объемами этой взрывов. Взрыв не должен как в Хиросиме, пусть будет квартал, но уничтожен. Поэтому это оружие можно купить. Для американцев это страшный сон, что это оружие может оказаться где-то в Нью-Йорке, поэтому они хотят это контролировать", – говорит он.

Эксперт считает, что в этих условиях Украина должна взять на себя ответственность по контролю всех процессов в России.

"Украина должна взять на себя ответственность это контролировать и спланировать, что она будет делать. Я так вижу, что это будет совет директоров РФ. В этот совет войдут Украина с решающим правом голоса, поскольку мы пострадали, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Великобритания, США. Это не история о том, что "теперь мы будем барабанить РФ", мы ведь не варвары, а цивилизованные люди", — подчеркнул он.

В случае, если Россия не сможет выплачивать Украине компенсацию за нанесенный ущерб, за счет этого мы сможем пользоваться российской нефтью и газом.

"Вопрос о репарации, компенсации причиненного нам вреда. Понятно, что часть денег уже арестовали, часть нам передадут. Но по самым консервативным подсчетам 300 миллиардов долларов нам будет стоить восстановление. Россия может сказать, что у нас таких денег нет. Как вариант, мы будем получать в счет этого газ и нефть от РФ, золото забирать и формировать свой золотой запас. И Украина должна контролировать этот процесс", – говорит эксперт.

При этом эксперт подчеркнул, что эти отношения с РФ не будут носить характер оккупационных властей, ведь Украина не будет создавать предпосылки для новых войн.

"Это будет не оккупационная власть, ни в коем случае, ведь мы не должны закладывать фундамент для Четвертой мировой войны. Сейчас это мировая война, а не региональный конфликт. Слишком много стран в этой войне и это Третья мировая. Мы не должны создать сценарий, как было во время Первой и Второй мировых войн, немцы были очень обижены, и решили сделать реванш, это нужно делать так осторожно, чтобы на будущее у России были такие же фантомные боли, как сейчас у немцев. Почему немцы не дают нам танки свои? Одна причина – фантомные боли. Они просто будут шарахаться и пытаются этого избежать. Мы должны сделать то же самое", – подытожил он.

Поражение России в войне

Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября заявил, что Россия уже находится в атмосфере своего поражения и безнадежности в войне. По мнению главы государства, у кафиров нет и не будет шансов выиграть.

В этот же день Подоляк сказал, что мир наконец-то должен понять – выполнение ультиматумов РФ лишь масштабирует войну, сделает ее бесконечной, придаст миру нестабильность. Зло нужно остановить и наказать.

По оценкам американского политолога и философа Фрэнсиса Фукуямы, мобилизация в России не повлияет масштабно на ситуацию с войной, а у Украины есть шансы победить до конца зимы.

Комментируя войну в Украине, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что сверхдержавы по-прежнему проигрывали войны, однако Россия – не сверхдержава. Министр полагает, что оккупанты проигрывают войну из-за своего потенциала и ошибочных "стратегических предположений" руководства РФ.

По оценкам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, война не закончится до конца 2022 года, однако будет длиться не годами, а месяцами.