- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 217
- Время на прочтение
- 1 мин
Эксперт озвучил сценарий завершения войны уже в 2026 году: детали
Эксперт считает, что с прекращением боевых действий придется пойти на болезненные компромиссы.
Скорее всего, боевые действия в Украине прекратятся в следующем — 2026 году. Киеву нужно будет идти на трудные компромиссы.
Об этом сообщил военный эксперт Игорь Романенко в чате на «Главреде» .
По его словам, Украина «будет непросто». В частности, речь идет об обеспечении и поддержке сил обороны. Важна в этом контексте «справедливая мобилизация». Вспомнил Романенко и перевод экономики на военные рельсы, если бы население массово привлекалось на работу на военные предприятия.
«Что бы ни думали о первых двух задачах, однако, чтобы они выполнялись, нужно вспомнить, что государство — это все-таки аппарат принуждения, особенно во время войны, и оно действует в интересах большинства граждан», — подчеркнул военный эксперт.
Романенко подчеркнул: если будет прекращение боевых действий, то для ротации и замены людей, воюющих с 2014-го или позже, нужно около 300-500 тыс. граждан.
«Это серьезное количество. Если учесть, что в стране с 2022 года проходила неправильная информационная кампания по мобилизации, с этим будут большие проблемы», – считает Игорь Романенко.
Напомним, аналитики DeepState подсчитал реальные темпы продвижения РФ в Донецкой области. Да, несмотря на активные боевые действия на отдельных участках фронта, общий прогресс оккупационного войска остается медленным.
По их данным, за 3 года и 8 месяцев полномасштабной войны (44 месяца или 1350 дней) РФ захватила 23% территории Донецкой области. Под контролем сил обороны Украины остается 22,6% региона.