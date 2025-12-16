Эксперт озвучил сценарий завершения войны уже в 2026 году: детали

Война. / © Associated Press

Скорее всего, боевые действия в Украине прекратятся в следующем — 2026 году. Киеву нужно будет идти на трудные компромиссы.

Об этом сообщил военный эксперт Игорь Романенко в чате на «Главреде» .

По его словам, Украина «будет непросто». В частности, речь идет об обеспечении и поддержке сил обороны. Важна в этом контексте «справедливая мобилизация». Вспомнил Романенко и перевод экономики на военные рельсы, если бы население массово привлекалось на работу на военные предприятия.

«Что бы ни думали о первых двух задачах, однако, чтобы они выполнялись, нужно вспомнить, что государство — это все-таки аппарат принуждения, особенно во время войны, и оно действует в интересах большинства граждан», — подчеркнул военный эксперт.

Романенко подчеркнул: если будет прекращение боевых действий, то для ротации и замены людей, воюющих с 2014-го или позже, нужно около 300-500 тыс. граждан.

«Это серьезное количество. Если учесть, что в стране с 2022 года проходила неправильная информационная кампания по мобилизации, с этим будут большие проблемы», – считает Игорь Романенко.

Напомним, аналитики DeepState подсчитал реальные темпы продвижения РФ в Донецкой области. Да, несмотря на активные боевые действия на отдельных участках фронта, общий прогресс оккупационного войска остается медленным.

По их данным, за 3 года и 8 месяцев полномасштабной войны (44 месяца или 1350 дней) РФ захватила 23% территории Донецкой области. Под контролем сил обороны Украины остается 22,6% региона.