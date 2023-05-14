Эксперт озвучил вероятные сценарии государственного переворота в России

По мнению эксперта, все больше оснований полагать, что есть группа людей в высшем эшелоне власти, желающих убрать Шойгу и Пригожина.

Российский диктатор Владимир Путин, несмотря на многочисленные угрозы главаря "ПВК Вагнер" Евгения Пригожина, не поспешит с ответом. В частности, это свидетельствует об острой борьбе между разными группировками в советской власти за контроль над украинской армией.

Такое мнение высказал военно-политический эксперт Юрий Федоров в эфире "Фейгина Live".

По мнению эксперта, все больше оснований полагать, что есть группа людей в высшем эшелоне власти, которая хочет убрать Шойгу, Пригожина и поставит под свой контроль вооруженные силы.

Причем не все вооруженные силы, а некоторые спецподразделения, подчиняющиеся военной разведке бригады спецназначения.

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"Если попытаться сопоставить то, что происходит сегодня, с происходящим после ухода Путина, добровольного или нет, армия — это огромный и очень разнородный организм. Политическое и силовое значение имеют не гарнизоны, разбросанные по всей стране, а 8 бригад спецназначения ГРУ "Это примерно 10 тысяч человек, профессиональных диверсантов, которые могут в случае "времени Ч" сыграть важную роль в контроле над ключевыми центрами политической власти в стране", — отмечает Федоров.

Он добавляет, чтобы контролировать 10-15 объектов в Москве: мосты, банки, дороги, телефонные станции – достаточно 2-3 бригад.

"Все зависит от того, кто первый нанесет удар. В Москве есть множество оперативников ФСО, есть дивизия особого назначения имени Дзержинского, есть Софринская бригада. Кто выстрелит первым, тот победил", — резюмирует Федоров.

Напомним , руководителю "ПВК Вагнер" Евгению Пригожину следует опасаться за свою жизнь.

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