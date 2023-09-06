Эксперт по авиации рассказал новые интересные детали об обновленной украинской ракете "Нептун"

Эксперт предполагает, что именно обновленной ракетой "Нептун" мог быть уничтожен ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму.

Украинская противокорабельная крылатая ракета "Нептун" могла стать сухопутной – в ней коренным образом изменили систему наведения.

Об этом рассказал эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко в эфире Эспрессо.

Также читайте Подрыв оккупантами Каховской ГЭС: Украина потеряла годовой запас питьевой воды

Со ссылкой на неназванного представителя Минобороны Украины он сообщает, что именно этой получившей модификации ракетой поражен российской ЗРК С-400 "Триумф" у мыса Тарханкут 23 августа.

"Он привел некоторые неофициальные данные: дальность ракеты "Нептун" удалось повысить с 300 км до 400 км. Вес боевой части в значительной степени повысили со 150 до 350 кг", – пояснил Романенко.

По его словам, система "Нептун" станет компактнее.

"Пусковая установка не изменилась. Было объявлено, что она осталась контейнерной. Поскольку будет изменена система управления ракетой, то не нужен будет радар управления. То есть сама система станет более компактной. Достаточно будет опрокидывать саму установку и ракета сможет выполнять автономный программируемый полет. Программирование будет осуществляться на земле", — добавил он.

Раньше мы рассказывали об украинском дальнобойном оружии. Что о ней известно и насколько она мощна – читайте ЗДЕСЬ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Путин, как тебя? Украинская разведка зашла в Крым!

Читайте также: