Эксперт по вопросам ядерной энергетики объяснила, почему РФ не передаст ЗАЭС под контроль США

Оккупированная ЗАЭ / © Associated Press

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У Соединенных Штатов нет реальных механизмов для того, чтобы получить контроль над оккупированной российскими захватчиками Запорожской АЭС, в том числе зонами вокруг станции.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказала эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная.

Она напомнила, что директор МАГАТЭ Гросси в 2022 году пытался сделать деоккупированную зону вокруг ЗАЭС, о чем даже принимались соответствующие резолюции.

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«Это не помогло. Поэтому это только фантазии администрации Дональда Трампа, когда они планируют контролировать ЗАЭС. Во-первых, известно, что США не собираются и не планируют вводить войска в Украину. Тогда возникает вопрос — какими механизмами они собираются контролировать зону деоккупации Запорожской АЭС? Этих устройств нет. Во-вторых, у них нет никаких планов по управлению ЗАЭС. В США операторами АЭС являются частные компании, не имеющие опыта эксплуатации ВВЭР-1000, работающих на наших АЭС», — рассказала Кошарна.

Кроме того, она напомнила, что российские захватчики до сих пор не понесли никакой ответственности за оккупацию ядерного объекта.

«И в третьих, россияне четко заявили, что они никому не передадут контроль над ЗАЭС. Они гордятся оккупацией ЗАЭС. К тому же, они до сих пор не понесли наказание за эту оккупацию», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что государство-агрессорка не собирается передавать контроль над оккупированной ЗАЭС.

Мы ранее информировали, что США придумали способ, чтобы ЗАЭС не стала проблемой на переговорах.