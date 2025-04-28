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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Эксперт по вопросам ядерной энергетики объяснила, почему РФ не передаст ЗАЭС под контроль США

Российские захватчики до сих пор не понесли никакой ответственности за оккупацию ядерного объекта.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Оккупированная ЗАЭ

Оккупированная ЗАЭ / © Associated Press

У Соединенных Штатов нет реальных механизмов для того, чтобы получить контроль над оккупированной российскими захватчиками Запорожской АЭС, в том числе зонами вокруг станции.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказала эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная.

Она напомнила, что директор МАГАТЭ Гросси в 2022 году пытался сделать деоккупированную зону вокруг ЗАЭС, о чем даже принимались соответствующие резолюции.

«Это не помогло. Поэтому это только фантазии администрации Дональда Трампа, когда они планируют контролировать ЗАЭС. Во-первых, известно, что США не собираются и не планируют вводить войска в Украину. Тогда возникает вопрос — какими механизмами они собираются контролировать зону деоккупации Запорожской АЭС? Этих устройств нет. Во-вторых, у них нет никаких планов по управлению ЗАЭС. В США операторами АЭС являются частные компании, не имеющие опыта эксплуатации ВВЭР-1000, работающих на наших АЭС», — рассказала Кошарна.

Кроме того, она напомнила, что российские захватчики до сих пор не понесли никакой ответственности за оккупацию ядерного объекта.

«И в третьих, россияне четко заявили, что они никому не передадут контроль над ЗАЭС. Они гордятся оккупацией ЗАЭС. К тому же, они до сих пор не понесли наказание за эту оккупацию», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что государство-агрессорка не собирается передавать контроль над оккупированной ЗАЭС.

Мы ранее информировали, что США придумали способ, чтобы ЗАЭС не стала проблемой на переговорах.

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Дата публикации
Количество просмотров
17
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