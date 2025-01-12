Эксперт показал видео рекордно низких полетов "Шахедов" и предупредил об угрозе

Над сельской местностью высоты могут быть 40 м, чтобы не цеплять вышки мобильной связи, трубы котельных. Это плюс для мобильных огневых групп, но и минус для средств отслеживания ПВО.

Вражеские дроны в последние дни пролетают на сверхнизкой высоте – 100-150 метров.

Об этом сказал глава "Центра радиотехнологий" Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Вместе с "Шахедами" также идут по высоте и ложные цели без заряда типа "Герберы" и "Пародии"", — сообщил Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Он также обнародовал видео таких полетов "Шахедов".

Из-за низкой высоты БпЛА, по его словам, могут цепляться верхние этажи и надстройки над крышами.

"Как это было недавно в городе Бровары, когда БпЛА задел конструкцию на здании 25 этажей на высоте 90 м от земли", — напомнил эксперт.

Он пояснил, что те, кто прокладывает маршруты "Шахедов" перед крупными городами, поднимают высоту полета не из жалости к мирным жителям, а из-за желания поразить более важные цели.

Вот города-сателлиты с высотками, которые никто в РФ не принимает во внимание, попадают в зону риска. Туда же попадают и очень высокие здания на высоких точках городов. То, что мы фиксируем как попадание в здания обломков, вполне может быть попаданием БпЛА приманок", — добавил Бескрестнов.

У них нет боевых зарядов, но есть достаточный запас топлива для взрыва. В таких ситуациях звук и пламя будут большими, но не будет значительных повреждений зданий.

Напомним, в Киевской области российский дрон убил молодую мать 2-летней девочки. Диана Мудрик (Арзамазова) скончалась в больнице от ранения.

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