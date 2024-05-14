Эксперт поразил заявлением о возможном наступлении РФ на Сумщину

Пока вопрос стоит не в том, сколько войск россияне смогут привлечь, а в том, насколько растет линия активного фронта.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что значительного масштаба гипотетическая российская операция в Сумской области не получит.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

“Что касается актуальных сценариев на Сумщине, то придется отталкиваться от первых слов главы ГУР Буданова, который очертил сценарий, что вероятно еще 3-4 дня россияне постараются атаковать на Харьковщине, чтобы растянуть линию обороны ВСУ и дальше враг попытается атаковать на Сумщине. Но можно сделать поправку на то, что если россияне действительно пойдут атаковать на Сумщине, то боевые действия будут иметь меньший масштаб потому, что там россияне сосредоточили группировку где-то 10 тыс. штыков», — отметил Киричевски.

По словам военного эксперта, россияне собрали в Харьковской области 30 тыс. штыков, но им этого оказалось недостаточно, чтобы даже на 4-й день операции полностью зайти в Волчанск.

“Исходя из сообщений Генштаба Украины о том, что отдельные группы россиян попытались просочиться на окраины Волчанская, но их оттуда выбили, очевидно, что значительного масштаба гипотетическая российская операция на Сумщине не получит. Пока вопрос стоит не в том, сколько войск россияне смогут привлечь, а в том, насколько растет линия активного фронта. То есть придется распределять тот же объем боеприпасов, техники и резервов, который был до этого», — отметил Киричевски.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов в комментарии о наступлении оккупационных войск РФ на Харьковщине, рассказал, что враг изначально планировал операцию и в Сумской области.

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