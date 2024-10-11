Эксперт посоветовал Украине изучить опыт мировой войны: что именно нужно знать

Загородний считает, что Украине следует меньше прислушиваться к иностранным экспертам, особенно по проведению контрнаступления.
Сценарий Первой мировой войны Украине может быть очень полезен.
Такое мнение высказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в разговоре с Наталией Мосейчук в рамках авторского проекта "Тема с Мосейчук".
"Сценарий Первой мировой войны в Украине возможен. Германию же никто контрнаступлениями не выгонял с территории Франции. Они были настолько истощены, что сами были вынуждены бежать из всех стран Европы", – напомнил эксперт.
Загородний считает, что Украине следует меньше прислушиваться к иностранным экспертам, особенно по проведению контрнаступления.
"Когда нам говорят некоторые умники — давайте проводите контрнаступления... Я считаю, что нет! Мы должны сказать — дайте нам оружие, чтобы мы разгромили их штабы. И тогда вопрос, смогут ли они наступать, будет большим", — считает Загородний.
При этом он отмечает важность сохранить нашу армию.
"Сейчас мы входим в зиму. Надо бить по их энергетике и добивать нефтебазы. Это рычаг давления на переговорах", – посоветовал эксперт.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что якобы Украина в 2025 году может начать новое контрнаступление.
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