Эксперт посоветовал Украине изучить опыт мировой войны: что именно нужно знать

Загородний считает, что Украине следует меньше прислушиваться к иностранным экспертам, особенно по проведению контрнаступления.

Сценарий Первой мировой войны Украине может быть очень полезен.

Такое мнение высказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в разговоре с Наталией Мосейчук в рамках авторского проекта "Тема с Мосейчук".

Также читайте Почему мобилизация в Украине столкнулась с трудностями: аналитики объяснили на примере Первой мировой

"Сценарий Первой мировой войны в Украине возможен. Германию же никто контрнаступлениями не выгонял с территории Франции. Они были настолько истощены, что сами были вынуждены бежать из всех стран Европы", – напомнил эксперт.

Загородний считает, что Украине следует меньше прислушиваться к иностранным экспертам, особенно по проведению контрнаступления.

"Когда нам говорят некоторые умники — давайте проводите контрнаступления... Я считаю, что нет! Мы должны сказать — дайте нам оружие, чтобы мы разгромили их штабы. И тогда вопрос, смогут ли они наступать, будет большим", — считает Загородний.

При этом он отмечает важность сохранить нашу армию.

"Сейчас мы входим в зиму. Надо бить по их энергетике и добивать нефтебазы. Это рычаг давления на переговорах", – посоветовал эксперт.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что якобы Украина в 2025 году может начать новое контрнаступление.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.