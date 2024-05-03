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Эксперт пояснил, что будет указывать на начало поставок истребителей F-16

Эксперт пояснил, что будет указывать на начало поставок истребителей F-16

Когда F-16 будут поставлять в Украину / Фото: Lockheed Martin

Запад начнет поставлять истребители при одном условии.

Поставка западных систем противовоздушной обороны будет привязана к началу поставки истребителей F-16.

Такое мнение в эфире 1+1 высказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он заявил, что страны Запада не начнут поставлять истребители F-16, пока не будут уверены, что они "прикрыты" противовоздушной обороной.

"Сегодня появился самый вероятный и правильный прогноз на этот счет, на что нужно ориентироваться: Поставка Patriot привязана к поставкам самолетов. Пока не будет поставлено больше систем для того, чтобы прикрыть эти самолеты — их не будет, надо сказать правду", – заявил Мусиенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в ПС ответили, когда первые F-16 появятся в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские пилоты на F-16 будут одними из лучших в мире, но Россия попытается их сбить.

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