Эксперт пояснил, что будет указывать на начало поставок истребителей F-16

Запад начнет поставлять истребители при одном условии.
Поставка западных систем противовоздушной обороны будет привязана к началу поставки истребителей F-16.
Такое мнение в эфире 1+1 высказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Он заявил, что страны Запада не начнут поставлять истребители F-16, пока не будут уверены, что они "прикрыты" противовоздушной обороной.
"Сегодня появился самый вероятный и правильный прогноз на этот счет, на что нужно ориентироваться: Поставка Patriot привязана к поставкам самолетов. Пока не будет поставлено больше систем для того, чтобы прикрыть эти самолеты — их не будет, надо сказать правду", – заявил Мусиенко.
Напомним, ранее сообщалось, что в ПС ответили, когда первые F-16 появятся в Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что украинские пилоты на F-16 будут одними из лучших в мире, но Россия попытается их сбить.
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