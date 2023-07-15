Эксперт пояснил, что может получить Украина от визита президента Южной Кореи

Визит президента Южной Кореи Юна Сок Йоля 15 июля может внести положительные сдвиги в отношениях по обороне страны.

Такое мнение высказал политолог Игорь Чаленко, пишет 24 канал.

По словам эксперта, Южная Корея является важным форпостом в восточноазиатском регионе.

"Ее оборонно-промышленный комплекс – мощный игрок на мировой арене. Однако Украина пока не может использовать оборонный потенциал Южной Кореи. Имеется в виду только противоминная техника, транспорт". – рассказал Чаленко.

Также эксперт отмечает, что сейчас есть свежий проект на 52 миллиарда долларов, в котором Южная Корея может принять участие.

Напомним, что в Украину 15 июля прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и первая леди Ким Кон Хи. Президент Владимир Зеленский рассказал, что стороны обсуждали все то, что важно для нормальной и безопасной жизни людей, для международного порядка, основанного на правилах.

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