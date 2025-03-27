Эксперт предупредил, что РФ может готовиться к новому наступлению в Украине: о чем это свидетельствует

Мобилизация в России / © Associated Press

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Россия может готовиться к новому наступлению на Украину, о чем свидетельствует скрытая мобилизация РФ и привлечение еще большего количества войск КНДР.

Такое мнение высказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в интервью «РБК-Украина».

Эксперт подчеркнул, что вся линия границы с Россией и Беларусью является потенциальной угрозой для Украины. Он не считает, что Кремль выведет войска из Курской области, поскольку боевые действия там продолжаются. Кроме того, обостряется ситуация в приграничных районах Белгородщины.

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«Россияне проводят скрытую мобилизацию, россияне осуществляют подготовку людей. Это верно и потенциально мы должны учитывать такую угрозу, что Россия может получить дополнительные силы Северной Кореи. Крайняя информация сейчас, что там еще дополнительные 3 тысячи северокорейцев прибыли в Россию. Это то, сколько увидели, а сколько проникает неизвестно», — говорит Тимочко.

Эксперт напомнил, что общее количество личного состава России составляет 2 200 000 человек. Он указал, что часть войск вынуждена оставаться на других линиях границы России, в других государствах или обслуживать другие подразделения. Однако даже если эти подразделения имеют худшую подготовку, они все равно могут быть задействованы в войне.

Тимочко отметил, что недавно военный комиссар Московской области заявлял, что указ российского диктатора Путина о частичной мобилизации не приостановлен.

«Он действует, они могут просто провести на скорую руку мобилизацию, как они уже делали. Какое-то количество 100-200 тысяч бросить на фронт, а остальное отправить на подготовку. Мы понимаем, что даже 200 тысяч личного состава достаточно, чтобы проводить военную операцию на каком-то направлении», — подытожил эксперт.

Ранее президент Зеленский заявил, что Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшие два месяца.

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