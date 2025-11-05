Эксперт предупредил о возможных провокациях россиян в Покровске: какие угрозы от новой тактики РФ

Покровск. / © ТСН.ua

В тыл украинских войск в Покровске оккупанты РФ заходили в гражданской одежде. Русские накапливались в городе как мирное население, а затем начинали боевые действия. Вполне вероятно, что захватчики могут снова прибегнуть к такому методу.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в интервью 24 каналу .

По его словам, сначала захватчики могут запустить своих солдат - как гражданских, а когда по ним начнут стрелять, то снять это и подать, как то, что СОУ вроде бы бьют по мирным людям.

Рассвет отмечает: все возможные варианты провокаций, к которому может прибегнуть враг, следует обсуждать в информационной плоскости, чтобы предупредить такие действия россиян. Эксперт напомнил, что российский ЦИПСО до сих пор продвигает хейковую тему о "распятом мальчике".

"Это для них расходящийся материал, которым они могут пожертвовать. Специально поставят им задачу переодеться в гражданскую одежду и просочиться. В Покровске сейчас несколько сотен таких российских групп, ГУР их будет зачищать", - подчеркнул Свитан.

Вместе с тем, говорит он, это непростая задача, поскольку эти российские группы находятся в одежде гражданских. Они таким образом маскировались и пробирались в город. По словам полковника запаса ВСУ, сегодня уже особого внимания на российские вбросы никто не будет обращать. Если противник попытается совершить провокации, снять об этом видео, то направит на своего внутреннего потребителя – российское общество.

"Делают это для того, чтобы как-то отбелить эту геноцидную войну против украинского народа", - объяснил Свитан.

Напомним, военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что сейчас в Покровске продолжаются ожесточенные бои. Он призвал не распространять манипулятивные карты и слухи о якобы полном захвате города, ведь продолжается борьба за "серую зону", где ни одна из сторон не имеет стабильной логистики.