Эксперт прогнозирует "израильский вариант" сосуществования с РФ после войны: что это значит

Украине следует перенять опыт Израиля, чтобы обезопасить свою территорию от вероятных обстрелов со стороны Российской Федерации даже после того, когда российские войска будут разгромлены и будут завершены активные боевые действия.

Такое мнение в своем видеоблоге высказал военный эксперт Олег Жданов.

“До тех пор, пока будет существовать путинский режим, мы будем прифронтовым государством. После разгрома российских войск активная фаза боевых действий может быть окончена, но такие обстрелы, которые происходят сейчас в Сумской и Черниговской областях, могут продолжаться еще долго. Поэтому израильский вариант вполне приемлем”, — считает он.

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Кроме того, в случае таких обстрелов существует вариант с обращением в ООН, которая будет обязана отправить миротворческую миссию — войска ООН, которые будут выстроены на границе. Эксперт напомнил, что такой вариант теперь применяют для разделения враждующих сторон Северного Кипра и остальной территории этого острова.

“В любом случае за основу нужно брать ситуацию, как в Израиле – соответственно вооружаться, укреплять пограничные районы, создавать систему наподобие “железного купола”, чтобы расставить [средства ПВО] вдоль границы и перехватывать все, что летит в нашу сторону на высоту до 100 км, чтобы даже баллистическими ракетами нельзя было ударить по нашей территории", – резюмировал Олег Жданов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после окончания войны для Украины главным приоритетом останется безопасность.

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