Эксперт прокомментировал ответ ВСУ на ракетный удар по Сумам: к чему он призвал

ВСУ уничтожили базу российской ракетной бригады, атаковавшей Сумы / © ГСЧС Украины

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Силы обороны Украины нанесли точечный удар по пункту постоянной дислокации 448 ракетной бригады РФ в Курской области, которая 13 апреля ударила по Сумам баллистической ракетой.

Об этом сообщил бывший офицер Воздушных сил, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала.

Храпчинский подчеркнул, что помимо ударов с помощью дальнобойных БпЛА, Украина должна начать создавать спецслужбы, которые будут работать по принципу Моссада для выявления и ликвидации российских военных.

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«Уже есть примеры успешного уничтожения российских генералов, была ликвидация инженера, который модернизировал ракеты Х-59 и Х-69, которыми РФ обстреливает Украину. Такие операции нужно развивать», — заявил Храпчинский.

Он добавил, что Россия великая, но трусливая страна, которая боится подобных действий. Каждый военный, даже заправляющий топливом пусковые установки, должен понимать, что может стать мишенью.

Храпчинский также отметил, что Украина действует в рамках международного права, ведь все удары — ответ на агрессию со стороны РФ.

«Мы бьем исключительно по военным объектам. Это не терроризм, а защита нашего государства», — подытожил эксперт.

Напомним, в результате вражеской атаки оккупантов на Сумы погибли 35 человек и 125 раненых.