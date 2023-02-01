Эксперт прокомментировал заявления России о повторном наступлении: "Паника в Кремле"

Военный эксперт Валерий Рябых считает, что заявления Кремля о новом наступлении России являются показателем паники в Москве. По его словам, российские вооруженные силы не способны проводить стратегические или оперативно-стратегические операции, а только тактические.

Такое эксперт мнение высказал в эфире телеканала FREEДОМ.

"Прежде всего, мне кажется, что все эти заявления о возможном повторном наступлении являются свидетельством паники в Кремле на фоне откровенной невозможности решить те военные задачи, которые есть. Мы уже видели неоднократно, как трансформировались задачи так называемой специальной военной операции", — говорит Валерий Рябых.

Эксперт говорит, что учитывая тактику выполнения и возможности оккупантов — это все же тактические действия, "не ведущие в целом к изменению ситуации в театре военных действий".

По его словам, есть две основные задачи, которые имеют российские оккупационные войска. В частности, речь идет об активизации до 24 февраля, потому что "нужно показать результат".

"Результатом должна быть, по мнению военных стратегов в Кремле, полная оккупация Донецкой и Луганской областей с выходом на административные границы этих регионов. Вторая задача – это максимально возможное удержание временно захваченных территорий Украины и обеспечение таким образом переговорных позиций", — считает эксперт.

Рябых считает, что в Кремле хотят создать хоть какие-то информприводы, ведь диктатору Путину, вероятно, нужно будет выходить с каким-то обращением к своему народу в годовщину полномасштабного вторжения в Украину. Ведь 24 февраля 2022 он имел обращение.

"Видимо, конечно, сейчас в Кремле хотят обеспечить хоть какие-то информационные поводы для того, чтобы вот это послание могло хотя бы формально рассматриваться как определенный успех российского военно-политического руководства", — подчеркнул он.

Вероятно новое наступление России

Президент Владимир Зеленский в видеообращении 31 января сообщил о подготовке к новому наступлению РФ. По его словам, государство уже отвечает на такую "подготовку к попытке реванша". Вместе с тем глава государства отмечает: "Проигрыш России сделает безальтернативным надежный и продолжительный мир".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что Украина готовится к потенциальному новому наступлению российских оккупационных войск. По его словам, есть "угрозы и вызовы" для нашего государства.

Аналитики американского Института изучения войны также считают российское наступление неизбежным. Вероятно, они готовятся к активизации на востоке Украины, в частности, в Луганской области. Произойти это может в ближайшие месяцы.

Между тем военный эксперт Петр Черник говорит, что в России иссякают запасы современных вооружений и техники. Именно поэтому во время вероятного наступления оккупанты будут делать ставку на сотни тысяч мобилизованных и устаревшее советское оружие, в частности, времен Второй мировой войны.

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