Эксперт раскрыл детали атаки на российский морской порт: что именно там находилось

Удар сил обороны Украины по российскому морскому порту «Оля» в Астраханской области оказался попаданием в важный логистический узел. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, именно через этот порт Россия получала артиллерийские боеприпасы из Ирана.

Об этом он сообщил в эфире Radio NV.

Денис Попович объяснил, что речь идет о снарядах калибра 130-мм, изготовленных еще в 50-х годах прошлого столетия. Хотя они устаревшие, российская армия активно их использует для усиления огневой мощи. Эксперт подчеркнул, что такие поставки, хоть и уступали объемы уходящим из Северной Кореи, все же играли свою роль в обеспечении российских войск.

Кроме того, эксперт прокомментировал серию украинских атак по территории России. В частности, по нефтеперерабатывающим заводам. Он отметил, что системные удары по этим объектам стратегически важны, поскольку бьют по «болевым точкам» российской экономики. Также увеличивают стоимость горючего как для гражданского, так и военного сектора. Это, по мнению обозревателя, также усугубляет переговорную позицию Украины.

В заключение эксперт остановился на успешной атаке на оккупированное Енакиево. Целью стал пункт управления 132-й отдельной мотострелковой бригады РФ. Именно эта бригада отвечала за наступление на Доброполье, и ее командование играло ключевую роль в управлении малыми штурмовыми группами. Денис Попович подчеркнул, что этот удар был направлен на дезорганизацию вражеских подразделений, что значительно усложнит их дальнейшие наступательные действия.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ 14 августа поразили морской порт «Оля» в Астраханской области РФ. Это важный логистический пункт снабжения товаров военного назначения из Ирана.