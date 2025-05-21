Эксперт раскрыл, зачем Россия демонстрирует ядерную ракету "Ярс": подробности

Ракета "Ярс" / © Википедия

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Россия использует стратегические межконтинентальные ракеты РС-24 «Ярс» не как инструмент реального боя, а как элемент психологического давления.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

По его словам, эти ракеты являются потомками советской школы вооружения и были созданы для глобального ядерного противостояния, включая США и НАТО. Однако сегодняшняя война России против Украины не нуждается в использовании такого оружия.

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«РС-24 — это оружие глобальной войны. Ее запуск — не о военной нужде, а о страхе. Это сигнал телезрителю, что апокалипсис близко», — объясняет Храпчинский.

По оценкам экспертов, у России есть около 150–160 пусковых установок с ракетами этого типа, и ни одна страна не тратит стратегическую межконтинентальную баллистику на тактические цели. Настоящая война ведется дронами, артиллерией и мобильными подразделениями.

Эксперт отмечает: несмотря на миллиардные расходы на противоракетную оборону, мир до сих пор не имеет гарантированной защиты от МБР. Даже Израиль, обладающий одной из самых современных систем ПВО и ПРО, не смог полностью перехватить иранские ракеты во время недавней атаки.

Украина же, по словам специалиста, требует не только систем типа Patriot или SAMP/T, но и долгосрочной союзнической поддержки, модернизации обороны и стратегической устойчивости.

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«РС-24 — это не оружие поля боя. Это памятник страха и старого мира. А новый мир уже научился отвечать иначе», — подытожил авиаэксперт.

Напомним, главная ядерная ракета РФ «Ярс» имеет 500 метров отклонения.Если «Ярс» все же будет применен даже с неядерным зарядом, он может нанести массовые разрушения, однако это не изменит течение войны.