Эксперт рассказал, чего следует ожидать от россиян на Купянско-Лиманском направлении

Несмотря на то, что российские военные снизили темпы наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная, обострение на Купянско-Лиманском направлении все же следует ожидать.

Такое мнение озвучил военный обозреватель Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ.

Ситуацию на этом участке фронта он называет странной. В частности, два дня назад наблюдалась серьезная динамика на боевых позициях противника.

Именно туда враг переместил подразделения 25-й армии, которая недавно была создана на территории Российской Федерации. Она еще пока не полностью укомплектована. Уровень укомплектованности по личному составу составляет около 80%, а по технике — около 50%. Однако эти подразделения были перемещены. на Купянско-Лиманское направление", — говорит Селезнев.

По его словам, начались мероприятия по разминированию минных полей. оккупанты подтягивают бронетехнику ближе к линии боевого столкновения. Возможно, происходит еще подтягивание дополнительных ресурсов окупантов, высказался эксперт.

"В любом случае, я думаю, в украинских Сил обороны, которые действуют на этом участке фронта, все находится в полной боевой готовности. Потому что ждать тех или иных нехороших событий на этом участке фронта все же стоит, потому что враг имеет немалое количество. ресурсов. И, безусловно, всякий раз, когда техника находится вблизи боевых позиций, линии обороны, она точно будет задействована", — говорит военный обозреватель.

Как сообщалось, военно-политический обозреватель Александр Коваленко говорит, что россияне не окажутся в окружении в Бахмуте, потому что логистика работает. В частности, речь идет о восточной артерии.

Читайте также: