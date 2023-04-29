Эксперт рассказал, что будет сигнализировать о начале контрнаступления ВСУ

Эксперт отмечает, что через Крым россияне могут летать в Мелитополь и довозить военную амуницию.

Вероятным знаком о начале контрнаступления Вооруженных Сил Украины будет уничтожение Крымского моста, ведь именно он является главной артерией поставки вооружения.

Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан, пишет УНИАН.

По словам эксперта, ВСУ целенаправленно ждали, когда восстанавливают Крымский мост, чтобы окончательно его отменить.

"Исходя из дислокации войск и оптимального развития событий в наступлении, то оптимальный вариант как раз начать наступление с уничтожения Крымского моста. Это должно быть именно началом, потому что через Крымский мост будут идти основные типы вооружений и военной амуниции", — рассказал военный эксперт.

Также читайте В Украине запретили буквы Z и V на автономерах: в МВД объяснили нюансы

Он отмечает, что через Крым россияне могут летать в Мелитополь и довозить военную амуницию.

"После того как будет уничтожен Крымский мост, можно начинать движение на Азовское побережье", — подытожил эксперт.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский контрнаст предусматривает увольнение ВСУ временно оккупированного Крыма.

Читайте также: