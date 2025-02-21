Эксперт рассказал, что произойдет, если США остановят поддержку Украины

Европа должна понять, что без Украины она не устоит.

США могут прекратить военную помощь Украине, что создаст серьезные проблемы для обороны, в частности, в сфере противовоздушной обороны и стратегической разведки.

Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт Михаил Самусь.

"Если США прекратят помощь, а это, скорее всего, произойдет, то это означает не только отсутствие "Patriot" и "HIMARS", но и стратегической разведки, Интернета и т.д. Если же Трамп позволит покупать оружие, это позволит нам держаться эффективно", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что Россия пытается шантажировать Украину на фоне визита Кита Келлога – спецпредставителя Дональда Трампа по Украине и РФ.

"Москва прибегла к серии громких атак по украинским городам, чтобы продемонстрировать свои возможности и воспользоваться политической ситуацией в США", — подчеркнул Самусь.

По его словам, если Вашингтон не выполнит своих обещаний по поставкам Patriot, то Россия получит больше возможностей для ударов по украинским городам.

"На фронт это существенно не повлияет, но для гражданского населения последствия будут катастрофическими – многие города еще не защищены от ударов ракет и дронов", – подчеркнул эксперт.

Он также подчеркнул, что Украине нужно более тесно сотрудничать с Европой, поскольку без нашей страны Запад не сможет эффективно сдерживать Россию.

"В Украине есть более 100 бригад, тогда как во всей Европе – всего 95. Мы не просто говорим об этом – Украина является ключевым защитником европейских интересов", – резюмировал Самусь.

Напомним, уважения и соглашения о полезных ископаемых хочет от президента Владимира Зеленского администрация Дональда Трампа. Об этом накануне заявил его советник по нацбезопасности Майк Уолтц.

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