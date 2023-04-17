Эксперт рассказал, что произойдет в случае отступления ВСУ из Бахмута: "посыплется весь фронт"

На сегодняшний день Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Украинские военные продолжают удерживать западную часть города.

Об этом в интервью рассказал военный эксперт Роман Свитан.

Он говорит, что если ВСУ начнут отступать, то посыплется весь фронт. В частности, придется отступать на новые рубежи, что значительно повлияет на потери армии.

"Принимать решение на месте будут командиры оперативного звена в зависимости от развития ситуации. Сейчас в районе Бахмута россияне используют практически все, что у них есть, начиная от УР-77 – это система разминирования, которая используется в ударном режиме – до авиации всех типов всеми средствами поражения, начиная от неуправляемых реактивных снарядов, заканчивая управляемыми. Они пытаются "разобрать" высотки в подвалы, чтобы наши войска не могли использовать их как огневые точки", — сказал эксперт.

По словам Свитана, давление российских окупантов остается сильным. В таком режиме они смогут работать еще несколько недель, поскольку взимают боеприпасы и оживили авиационные вылеты.

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"Есть еще Авдеевка и Марьинка, но основное – это Бахмут. Очень тяжело, но наши наши силы держатся, есть ротационные моменты, есть принятие решений на отход-запад. Там идет так называемая позиционная борьба: позиция кажется, позиция берется снова или берется позиция рядом в глубине фронта. Эта позиционная война будет еще продолжаться до нашего наступления. Я думаю, все-таки ценой неимоверных усилий мы удержим Бахмут, пока не начнем двигаться уже сами", — подытожил Свитан.

Напомним, украинские военные обнаружили позиции российских захватчиков в Бахмуте и атаковали их с помощью мин.

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