Эксперт рассказал, что произойдет в случае отступления ВСУ из Бахмута: "посыплется весь фронт"

Роман Свитан считает, что отступление украинских сил из Бахмута существенно повлияет на потери нашей армии.
На сегодняшний день Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. Украинские военные продолжают удерживать западную часть города.
Об этом в интервью рассказал военный эксперт Роман Свитан.
Он говорит, что если ВСУ начнут отступать, то посыплется весь фронт. В частности, придется отступать на новые рубежи, что значительно повлияет на потери армии.
"Принимать решение на месте будут командиры оперативного звена в зависимости от развития ситуации. Сейчас в районе Бахмута россияне используют практически все, что у них есть, начиная от УР-77 – это система разминирования, которая используется в ударном режиме – до авиации всех типов всеми средствами поражения, начиная от неуправляемых реактивных снарядов, заканчивая управляемыми. Они пытаются "разобрать" высотки в подвалы, чтобы наши войска не могли использовать их как огневые точки", — сказал эксперт.
По словам Свитана, давление российских окупантов остается сильным. В таком режиме они смогут работать еще несколько недель, поскольку взимают боеприпасы и оживили авиационные вылеты.
"Есть еще Авдеевка и Марьинка, но основное – это Бахмут. Очень тяжело, но наши наши силы держатся, есть ротационные моменты, есть принятие решений на отход-запад. Там идет так называемая позиционная борьба: позиция кажется, позиция берется снова или берется позиция рядом в глубине фронта. Эта позиционная война будет еще продолжаться до нашего наступления. Я думаю, все-таки ценой неимоверных усилий мы удержим Бахмут, пока не начнем двигаться уже сами", — подытожил Свитан.
Напомним, украинские военные обнаружили позиции российских захватчиков в Бахмуте и атаковали их с помощью мин.
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