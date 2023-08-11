Эксперт рассказал, что разрабатывал взорванный в Подмосковье завод

К моменту нанесения ударов ударными беспилотниками 9 августа в Сергиевом Посаде взорвался завод по производству оптики для спецслужб РФ. Это предприятие задействовано в разработке российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения "Посланник".

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Кроме Домодедово была заблокирована деятельность и вылет самолетов другого аэропорта — Внуково. Но основное – это расположение в этом районе объектов военной инфраструктуры. Поэтому я не исключаю, что собственно удар беспилотников был нацелен именно на уничтожение военных объектов», — комментирует эксперт.

Он продолжил: “Следует говорить о том, что на момент нанесения ударов ударными беспилотниками в Московской области, в частности в Сергиевом Посаде, взорвался завод по производству оптики для спецслужб РФ. К тому же, судя по характеру разрушения сама Россия и ее спецслужбы не исключают возможности нанесения ударов именно с использованием беспилотных летательных аппаратов”.

По версии российской стороны, отметил Дмитрий Снегирев, удар был нанесен на момент разгрузки пороха, что соответственно привело к фактическому разрушению этого предприятия.

Это предприятие задействовано в разработке российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения Посланник. Согласно информации из открытых источников, еще до начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины были заключены соответствующие договоры с предприятием на выполнение определенного характера работ», — рассказал аналитик.

Он добавил, что заказчиком работ был национальный исследовательский институт "Экран" (Самара), который, в частности, разрабатывает оборудование для военной авиации. Главный исполнитель проекта — компания "Туполев".

“То, что произошло в Сергиевом Посаде, еще раз наглядно засвидетельствовало – РФ использует собственное предприятие. А главный характер расположения предприятия — оно находится в центре города — соответственно, РФ использует тактику так называемого живого щита, то есть прикрытие за счет гражданского населения объектов военной инфраструктуры”, — говорит эксперт.

Стоит отметить, что на этом предприятии, по оценкам независимых экспертов, могли изготавливаться российские беспилотники, в частности Ланцет и Куб. Также важно, что взрыв на этом предприятии произошел после встречи российского диктатора Путина с руководителем военно-промышленного комплекса РФ, где решался вопрос, в первую очередь, увеличение производства этих беспилотных летательных аппаратов”, — резюмировал Дмитрий Снегирев.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: Россия заставляет к переговорам и оставляет себе шанс на "жесты доброй воли" | Дмитрий Снегирев

Напомним, на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде в среду, 9 августа произошел мощный взрыв. Пропагандисты и власть дают разные версии "хлопка".

Читайте также: