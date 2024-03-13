Эксперт рассказал, есть ли у Путина возможности для наращивания интенсивности войны

Истощение российских войск будет напрямую влиять на возможности российского диктатора Путина наращивать интенсивность войны в Украине.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он отметил, что оккупанты понесут достаточно серьезные потери, и их необходимо компенсировать.

"Они пытаются доукомплектовывать в пожарном порядке старыми танками Т-55, тем, что могут, Т-62 еще некоторые проскакивают, они везут их на фронт, потому что они сейчас наступают. Наступление продолжается. Поэтому я думаю так, если сейчас украинские силы будут действовать в том же духе и в таком же направлении, нанося такие максимальные потери, уменьшая возможности российских войск, то у меня даже закрадываются сомнения, смогут ли они думать о летней кампании, поскольку те потери, которые понесут, необходимо восполнять, необходимы дополнительные поставки. Все равно какая-то пауза на перегруппировку, доукомплектование войск, ротации необходимы. Поэтому я не думаю, что они будут способны при таком активном темпе наступления и понесении потерь, и что в таком же темпе у них появится сразу второе или третье дыхание уйти летом", – сказал он.

Вместе с тем, по словам Мосиенко, есть и другой вариант.

"В случае если будет Россией увеличена мобилизация, например, после так называемых выборов, они будут пытаться наращивать свои контингенты, но все равно они обещали ротацию подразделениям, которые сейчас на фронте, за штурм Авдеевки, например. За то, что вошли в Авдеевку. Они это не проводят, это будет априори падения морального уровня тех подразделений, которые сейчас на фронте. Плюс время мобилизации, пропускная способность по полигонам тоже вызывают вопросы. Поэтому, исходя из этого, мне кажется, что все-таки будет достаточно сложно", — говорит Мусиенко.

Он добавил, что сейчас Украина отбивает атаки врага и наносит максимальные потери российским войскам, так же выигрывает время.

"Потому что мы ждем F-16, дальнобойные ракеты, а возможно, и военные контингенты НАТО, и нам нужно это время. Потому что ситуация будет меняться", — резюмировал Александр Мусиенко.

Напомним, ранее сообщалось, что враг усилил атаки на одном из направлений, применяемых химоружием.

Кроме того, мы ранее информировали, что Генштаб назвал потери врага за сутки.

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