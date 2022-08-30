Эксперт рассказал, где оккупанты размещают самые большие запасы своей техники на юге

Самое большое количество военной техники россиян сейчас сосредоточено вблизи Херсона, Берислава, Мелитополя, а также Джанкоя в Крыму.

По словам военного эксперта Сергея Грабского, там россияне разместили много техники. Некоторые населенные пункты служат для врага серьезными транспортными узлами.

Об этом Грабский рассказал в эфире телеканала "FreeДом".

"Очень сложно перечислить все пункты, где расположены те склады, потому что есть такое понятие по военному делу, как эшелонирование боевых запасов и материальных средств", — отметил эксперт.

По его словам, речь идет о районе Херсона и Берислава, который является достаточно серьезным узлом обороны врага. Кроме того, Мелитополь стал большим транспортным узлом для оккупантов.

"Соответственно, в этом районе сосредоточены достаточно серьезные ресурсы российской армии", — отметил эксперт.

Грабский также рассказал о Джанкое в Крыму, где россияне организовали большую узловую станцию. Там сосредоточены "достаточно серьезные средства российской армии".

Кроме того, десятки складов захватчиков находятся как на левом, так и на правом берегах.

"Я хотел бы обратить внимание на еще одну очень важную особенность последнего отчета оперативного командования "Юг". В первой строке было указано 13 командных пунктов. То есть уничтожение сети командных пунктов свидетельствует о том, что Украина провела очень сильную разведывательную работу и сейчас просто уничтожает всю систему управления врага на южном направлении, стоящую рядом с уничтожением складов и свидетельствующую о проведении активных контрнаступательных действий", — подчеркнул эксперт.

Напомним, на юге Украины ВСУ уничтожили переправу через Днепр и много военной техники россиян.

Читайте также: