Эксперт рассказал, к чему готовятся оккупанты во время затяжных вылетов МиГов

В последнее время в Украине воздушные тревоги продолжаются значительно дольше обычного. Это связано с тем, что россияне начали проводить дозаправку истребителей МиГ-31К в воздухе.

Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, зачем враг учится дозаправлять истребители в воздухе и к чему готовятся оккупанты.

Об этом он рассказал 24 каналу.

Селезнев говорит, что ракеты типа "Кинжал" могут преодолевать большое расстояние и точно попадать в цель. Противодействовать этим ракетам способны только комплексы противовоздушной обороны Patriot. Однако существующих систем недостаточно, чтобы надежно закрыть небо над страной. Для этого необходимо не менее 13 батарей.

"Враг понимает, что украинцы соблюдают нормы и правила поведения, когда слышат сигнал воздушной тревоги. Поэтому россияне отрабатывают задачу дозаправки в воздухе авиационным керосином, а мы по 3-4 часа находимся в укрытиях", — говорит Селезнев.

Сейчас российское военное командование реализует задачи Путина патрулировать акваторию Черного моря. В северо-западную часть российские истребители не залетают, поэтому взлетают преимущественно с авиабазы в селе Севаслейки или с аэродрома "Моздок".

"Очевидно, что враг и дальше будет реализовывать эту тактику, но мы должны быть начеку, ведь россияне накопили немало ракетных ресурсов. Украинская разведка отмечает, как только температура за окном достигнет ниже нуля градусов, то враг снова вернется к тактике ракетного террора. Российские ракеты будут направлены на наши объекты критической инфраструктуры", – добавил Селезнев.

Отметим, что продолжительность объявленных воздушных тревог в Украине теперь существенно увеличилась. Если раньше из-за МиГов воздушная тревога звучала 20 минут, то сейчас – от 2 до 3,5 часа. Почему воздушная тревога долгая и к чему готовиться украинцам, объясняет ТСН.ua.

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