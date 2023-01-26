Эксперт рассказал, к каким уловкам прибегает РФ во время атак по Украине

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал, какие три элемента атак по Украине обычно использует враг.

Российские оккупанты бросают все силы на террор украинского населения. В целях атак по Украине россияне используют свои самолеты-"кинджалоносцы", иранские БПЛА и крылатые ракеты.

Об этом Згурец рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг обычно использует три элемента атак по Украине — это поднятие самолета в воздух с ракетами "Кинжал", что заставляет нас активизировать радиолокационные средства наблюдения, чтобы активизировать комплексы ПВО. Далее, по выявленным объектам враг пытается осуществлять атаки БПЛА Shahed. Но главная цель этих беспилотников повлиять на исчерпание ресурсов зенитных ракет, которые закрывают Киев. Когда взлетает вражеский ракетоноситель, мы оперативно перебазируем свои комплексы ПВО, они находятся в постоянном движении, чтобы противник не обнаружил месторасположение. После сбития Shahed противник считает, что возможности нашей ПВО уменьшились и можно уже использовать крылатые ракеты, гарантированно сбивающие наше ПВО", — рассказал Згурец.

По его словам, российские ракеты Х-22 наносят наибольшее разрушение. Враг также может использовать ракеты С-300 и С-400 для ударов по Киеву.

"Противник под прикрытием крылатых ракет может использовать С-400 с территории РФ или с территории Беларуси", — добавил Згурец.

Напомним, сегодня, 26 января, российские оккупанты снова начали массированно обстреливать ракетами Украину. В Воздушных силах ВСУ спрогнозировали, сколько ракет может выпустить враг. Так, по словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, россияне могут выпустить более 30 ракет.