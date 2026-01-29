Эксперт рассказал, как Беларусь помогает России координировать дроновые атаки на Украину

Беспилотник Shahed

Россия все активнее применяет дроны, использующие спутниковую связь Starlink и другие системы навигации для обхода украинских РЕБ. В то же время в координации работы российских беспилотников все более заметную роль играет Беларусь.

Об этом в эксклюзивном комментарии Укринформу сообщил директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

По его словам, применение Starlink обеспечивает врагу стабильный канал связи с дронами даже при активной работе украинских систем РЭБ. Это позволяет обходить препятствия, летать на сверхнизких высотах и оставаться малозаметными.

«Такие дроны могут маневрировать и избегать обнаружения радарами и другими системами детекции. Это позволяет им долетать до крупных городов, в том числе и в Киев, как это было 26 января, когда тревога в столице продолжалась более 3 часов», — отметил эксперт.

Храпчинский подчеркнул, что даже без боевой части такие аппараты представляют серьезную угрозу. По его словам, дроны могут нести шрапнельный заряд, который при подрыве способен поразить людей в радиусе до 300 метров.

Именно поэтому, пояснил он, в густонаселенных районах решения по уничтожению беспилотников принимаются с особой осторожностью.

«Связь Starlink используют как на разведывательных, так и на ударных дронах. Платформа одинакова, и разведывательный дрон снаружи почти не отличается от ударного», — объяснил Храпчинский.

В то же время, по словам директора по развитию оборонного предприятия, есть еще одна серьезная угроза — использование россиянами мобильных башен связи на территории Беларуси.

«В Беларуси переоборудовают отдельные башни мобильной связи, которые могут излучать сигнал радиомаяка, чтобы дроны в воздушном пространстве Украины могли формировать собственную систему координат», — пояснил эксперт.

Кроме того, Россия может использовать тактику так называемого «главного дрона», который координирует работу группы беспилотников и передает информацию другим аппаратам.

«Главная угроза состоит в том, что враг создает разумное средство поражения, которое может работать в группе и помогать другим дронам корректировать свои действия», — подчеркнул Храпчинский.

Он также отметил, что российская армия постоянно меняет тактику, а эффективное противодействие таким угрозам требует комплексных и дорогостоящих решений.

«Сегодня мы сталкиваемся с тремя сложными компонентами: нехваткой денег, технологий и личного состава. Для противодействия необходимо большое количество сенсоров и систем, которые должны работать в едином информационном контуре без задержек», — отметил эксперт.

По его мнению, новый министр обороны объединит усилия государства, военных и инженерного сообщества для создания многоуровневой системы защиты воздушного пространства.

«Нам важно сформировать инженерные решения, которые помогут военным быстрее реагировать на угрозы. Мы не сможем сразу закрыть всю территорию Украины, но можем правильно выстроить этапы реализации такой системы», — подытожил директор по развитию оборонного предприятия.

Ранее сообщалось, что президент Всеукраинской авиационной организации Геннадий Хазан заявил, что использование воздушного пространства и технической базы Беларуси напрямую влияет на эффективность работы украинской ПВО.

Мы ранее информировали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал начать масштабную проверку боеготовности вооруженных сил.