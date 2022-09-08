Эксперт рассказал, как погода зимой повлияет на ситуацию на фронте и какие погодные условия будут более выгодны для ВСУ

Война не закончится до осени и продлится зимой. В это время интенсивность боевых действий однозначно снизится.
Для украинской армии вести бои лучше, когда стабильная погода.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Игаль Левин.
"Это не значит, что они завершатся. Это не значит, что не будет наших контрнаступательных действий или попыток у врага наступать. Просто интенсивность этого снизится", — отметил военный эксперт.
По его словам, на юге, в частности степи, и война там идет в лесных насаждениях. Зимой там не будет листьев, спрятаться невозможно. Мы видим врага, враг видит нас.
"Контрнаступление Украины сейчас должно создать лучшие условия для положения на фронте, когда оно зафиксируется ближе к зиме. Если будет холодная зима, то будет статическое противостояние. Кто лучше подготовится к весне, у того в руках и будет инициатива", – подчеркнул военный эксперт.
Напомним, экссоветник главы МВД, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив считает, что война подходит к завершению. Эксперт назвал месяц, когда РФ начнет отводить войска из Украины.
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