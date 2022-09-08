Эксперт рассказал, как погода зимой повлияет на ситуацию на фронте и какие погодные условия будут более выгодны для ВСУ

Война не закончится до осени и продлится зимой. В это время интенсивность боевых действий однозначно снизится.

Для украинской армии вести бои лучше, когда стабильная погода.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Игаль Левин.

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"Это не значит, что они завершатся. Это не значит, что не будет наших контрнаступательных действий или попыток у врага наступать. Просто интенсивность этого снизится", — отметил военный эксперт.

По его словам, на юге, в частности степи, и война там идет в лесных насаждениях. Зимой там не будет листьев, спрятаться невозможно. Мы видим врага, враг видит нас.

"Контрнаступление Украины сейчас должно создать лучшие условия для положения на фронте, когда оно зафиксируется ближе к зиме. Если будет холодная зима, то будет статическое противостояние. Кто лучше подготовится к весне, у того в руках и будет инициатива", – подчеркнул военный эксперт.

Напомним, экссоветник главы МВД, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив считает, что война подходит к завершению. Эксперт назвал месяц, когда РФ начнет отводить войска из Украины.

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