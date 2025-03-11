Эксперт рассказал, как попытка россиян проникнуть по трубе в Суджу окончилась для них трагически

Попытка российских захватчиков проникнуть в город Суджа в Курщине по газовой трубе закончилась для них трагически.

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

Он заявил, что такая тактика врага не нова и она даже прописана во многих военных учебниках.

"Здесь интересно другое немножечко, два слова об этой трубе. Во-первых, никакие серьезные войска там по трубе проползти не смогут. Это могут быть диверсионно-разведывательные группы, ну, преимущественно диверсионные группы. Это понятно с военной точки зрения. Но для того, чтобы использовать эту трубу, ее надо было исследовать. Эти командиры, которые это сделали и отправили туда войска, плохо учились. Ибо первое, что там нужно было исследовать, остался ли там метан, потому что с 1 января по этой трубе газ не прокачивается, но метан легче воздуха, и он должен быть сверху, должен там оставаться. Трубы эти не производятся с вентиляцией, потому что какая вентиляция, по ней газ идет, чтобы он никуда не выходил, она должна быть герметична", - сказал он.

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Аналитик отметил, что сам по себе природный газ нет никакого запаха, поэтому часть захватчиков задохнулась прямо в трубе, поскольку их командование пренебрегло средствами безопасности и не проверило, остался ли газ.

"Природный газ не имеет запаха, то, что мы слышим от наших газовых служб, что газом пахнет, это намеренно добавляются определенные вещества, чтобы люди чувствовали запах, если где-то есть утечка газа. А не просто понюхать. Если не добавлена ​​определенная смесь, запаха не будет. И часть людей отравилась. Дальше нужно было рассчитать, сколько людей можно запустить на погонный метр этой трубы, сколько человек дышит, с какой скоростью они двигаются, и хватит ли, хватит ли там воздуха. Не хватило воздуха, многие там задохнулись, и для того, чтобы они быстрее задохнулись, им еще выдали противогазы, то есть воздуха не хватает, да еще противогаз, чтобы еще труднее было дышать", - отметил он.

Военный эксперт заявил, что российское командование повестью провалило подготовку к данной операции.

"К тому же еще главное, в трубе есть один выход, то есть там нет разветвлений таких, что можно в разных местах выйти. И когда первые вышли из этой трубы, сразу стало известно нашим бойцам, и они уже ожидали, когда придут другие, чтобы их либо взять в плен, либо обезвредить. Единственное, что их там Бог миловал в этой трубе, потому что задохнуться от не имеющего запаха метана это легкая смерть, они словно позасыпали просто и все. Это лучше, чем бы их просто убили, порвали на куски наши военные", — добавил Алексей Гетьман.

Ранее сообщалось, что журналисты Sky News рассказали о том, как россияне воспользовались газопроводом на Курщине.

Мы ранее информировали, что россияне пытались использовать трубопровод в Судже, чтобы проникнуть в тыл ВСУ.

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