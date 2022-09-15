Эксперт рассказал, как после позорного поражения россиян в Харьковской области в мире поверили в победу Украины

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области стало столь молниеносным в результате успешного союза Украины и стран Запада, прежде всего США.

Украинский Генштаб активно сотрудничает с Пентагоном.

Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский в эфире с правозащитником Марком Фейгиным.

Пионтковский со ссылкой на американские СМИ рассказал, что между Генштабом ВСУ и американским Пентагоном происходит активный обмен разведывательными данными. Это сотрудничество дает эффективные результаты Украины в поле боя.

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"Мне кажется, что политические и психологические итоги этих 5-10 дней (столько длится контрнаступление на Харьковщине — ред.) даже масштабнее сугубо военных. Военные — да, освобождена значительная часть территории, нанесена большое поражение российским войскам, позорное поражение, если принимать во внимание характер бегства, оставление большого количества техники, но самое главное — оно запустило каскадные процессы в двух главных точках: Вашингтоне и Москве", — заявил Пионтковский.

По его словам, в американских медиа успешное контрнаступление спровоцировало вторую волну восторга. Основной нарратив всех американских экспертов сегодня: "Украина, оказывается, может победить".

Пионтковский добавил, что на Западе, в том числе и в США, пропаганда Кремля активно распространяла нарратив о том, что Украина – жертва агрессии, но она не может победить "могущую РФ". Сейчас эти нарративы растворились в публикациях о том, что "оказывается, Украина может победить".

Напомним, в британской разведке озвучили, что из техники покидали оккупанты, убегая от ВСУ на Харьковщине.

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