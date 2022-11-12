Эксперт рассказал, как Силы обороны будут освобождать левый берег Херсонщины и куда будут наступать дальше

Основное направление – Орехов и Васильевка, Токмак и Мелитополь, считает Свитан.
Военный эксперт Роман Свитан считает, что украинская армия не будет форсировать Днепр в районе Херсона, а применит другую тактику. По его мнению, Силы обороны ударят по другим направлениям.
Об этом лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан рассказал для 24 канала.
"У Каховки Днепр сужается. Даже от самой дамбы 100 метров до левого берега. То есть военные могут совершить маневр с выхода на левый берег и взять плацдарм близ Каховки, чтобы прикрыть гидроэлектростанцию. Это очень хороший план, который может реализовать украинская армия", — сказал он. эксперт.
По его словам, дальше ВСУ могут наступать по всей линии Запорожья, чтобы выйти на побережье Азовского моря. По мнению эксперта, основное направление – Орехов и Васильевка, Токмак и Мелитополь.
"Скорее всего направлением форсирования Днепра является район Каховки и Энергодара, чтобы деоккупировать Запорожскую АЭС. Реальное наступление украинских войск может быть по всей линии Запорожья с целью выйти на побережье Азовского моря, чтобы полностью перекрыть сухопутный коридор", — рассказал Свитан.
Что будут делать ВСУ после освобождения Херсона
По мнению военного эксперта Александра Коваленко, после деоккупации Херсона ВСУ не будут прорываться сразу на левый берег Днепра. Впрочем, защитники Украины могут усилить давление на кафиров в двух направлениях: Запорожском и Луганской областях. Эксперт не исключил, что после успешной операции уже в Луганской области ВСУ "начнут давление на временно оккупированную территорию Запорожской области и выход на левобережье Херсонщины".
Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан подчеркнул, что для украинских войск очень важно разбить российских преступников на выходе из Херсона в районе мостов, поскольку, по его словам, Россия может перебросить свои выходящие сейчас из Херсона войска в район Донбасса.
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