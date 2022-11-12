Эксперт рассказал, как Силы обороны будут выбивать оккурантов с левого берега Херсонщины: патово-суицидальная ситуация для РФ

Армия РФ обустраивает позиции на полигоне в Олешках, но, по мнению Коваленко, "это очень странное решение".

Силы обороны будут вести с российскими военными, сбежавшими на Левоборье Херсонщины, контрбатерейную борьбу. С помощью ствольной и реактивной артиллерии украинские защитники будут методично наносить удары по позициям кафиров.

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Также читайте Умер пес Крым, оплакивавший смерть своих хозяев на руинах разрушенного оккупантами дома

Сейчас армия РФ обустраивает позиции на полигоне в Олешках, но, по мнению Коваленко, "это очень странное решение". Он пояснил, что полигон, где они планируют обустроиться, является открытой местностью, которая "простреливается на ура". Кроме того, украинские артиллеристы хорошо знают местность, что также преимущество.

"У оккупантов будет патово-суицидальная ситуация — они будут находиться там, по ним постоянно будут наносить удары и уничтожать их живую силу, технику и объекты, а убежать оттуда они не смогут", — отметил Коваленко.

По его мнению, россияне испуганы тем, что украинские военные могут форсировать Днепр и расширить плацдарм. Он добавил, что такая вероятность высока, как только путинские воины начнут бегство.

Деоккупация Правобережья Херсонской области

Российские власти 9 ноября объявили об отводе войск с правого берега Херсонщины на левый берег. Через два дня в Минобороны РФ заявила о якобы завершении опрокидывания своих войск.

Однако в британской разведке уверены, что побег из оккупированного Херсона они готовили за последние несколько недель. Этим процессом Россия публично признала трудности, с которыми она столкнулась на западном берегу Днепра. Вероятно, процесс вывода войск начался еще 22 октября 2022 года. В тот день "должностные лица" оккупационной "власти" в Херсоне призвали мирных жителей покинуть город.

Возвращение пленных и сбор на дроны – новости на утро 12 ноября

Читайте также: