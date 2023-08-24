Эксперт рассказал, как смерть Пригожина будет влиять на войну в Украине

Эксперт считает, что к этой истории следует относиться с осторожностью.

Если лидер террористической группировки "Вагнер" Евгений Пригожин действительно погиб, то это будет иметь "незначительное" влияние на войну в Украине, но покажет всем, что Россия превратилась в "гангстерское государство".

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Такое мнение высказал аналитик по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк, передает Sky News.

"Это, несомненно, большая новость, потому что, что бы это ни сделало с войной в Украине, и в каком-то смысле влияние на войну будет незначительным, это усиливает тот факт, что Россия является бандитским государством. Им управляют по-гангстерски сверху до самих" низов, а коррупция находится на самом низком уровне", — сказал Клара.

Он отметил, что к этой истории нужно относиться с осторожностью, поэтому следует дождаться более подробной информации в течение следующих суток.

"На данный момент не очевидно, что он мертв, возможно так оно и есть, но все же существует правдоподобная версия, что это может быть своего рода основание", — добавил он.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская напомнила, что "гарантии безопасности" Евгению Пригожину после мятежа обещал именно Александр Лукашенко.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Тверской области разбился принадлежавший Пригожину самолет.

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