Эксперт рассказал, как события на Белгородщине влияют на репутацию Кремля

У российского руководства нет ни одного плана действий в случае подобного случая.

События последних дней наБелгородщине оказывают негативное влияние на репутацию Кремля среди российского населения.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"Все это влияет очень негативно. Они могут сколько угодно рассказывать о том, что ДРГ зашли, 150 нациков убили. Но факт остается фактом и они вынуждены это признавать, что граница дырявая, имеющая возможность проходить, что такие вещи будут еще происходить", – заявил эксперт.

Он отметил, что у российского руководства нет никакого плана действий в случае подобного случая.

"Где-то на вторые сутки они что-то смогли сделать — достали из помойки того генерала Лапина, которого увольняли с украинских фронтов за многочисленные поражения, он там ходит и в ручном режиме показывает бронетехнике, куда ехать, невооруженный. Даже российские пропагандисты высмеивали всю эту историю, как он руководит этой контрдиверсионной операцией", – сказал Ступак.

Эксперт заявил, что российские власти фактически признают, что нечем противодействовать, нет плана, людей.

Здесь на территорию РФ зашло всего 80 человек по разным оценкам. Они более 24 часов просто продвигались. Если представить себе, что зашло бы не 80, а 8000, то это означает, что они остановились бы под Тулой в нескольких десятках километров от Москвы", — добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что ГУР Минобороны Украины сейчас проверяет информацию о планах России перебросить войска с оккупированных территорий в Белгородскую область.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США нет никакой информации о том, что якобы переданное Украине оружие было использовано при мероприятии российских формирований на территорию Белгородской области России.

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