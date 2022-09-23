Эксперт рассказал, как украинцам подготовиться к новому этапу войны

Обществу нужно отказаться от той эйфории, которая последовала после харьковской операции. Расслабляться пока рано.

Украинцам нельзя расслабляться и забывать о войне. Поэтому в первую очередь следует отказаться от эйфории, которая была у общества после харьковской операции.

Так считает военный аналитик Петр Черник, об этом он рассказал в интервью изданию "Униан".

По его словам, подготовиться к следующей фазе войны, когда россияне бросят мобилизованных в Украину, можно с помощью плодотворной работы. В первую очередь нужно отказаться от эйфории по освобожденным украинским территориям.

“Надо, наоборот, напрягать все силы: миновать территории, где противник может нанести удар, наращивать артиллерийский ракетный потенциал, ждать авиацию и ежедневно беспощадно избивать врага. В Украину с каждым днем поступает все больше западной помощи в виде тяжелого вооружения. Ждем начала нового финансового года в США. 100 миллионов долларов, выделенных Конгрессом США на подготовку украинских пилотов, будут реализованы. Не сомневаюсь, что на позднюю осень или на начало зимы у нас появится очень качественная и мощная авиация. То есть, с количеством будем бороться качеством”, — подчеркнул Петр Черник.

Также он добавил, что перед зимой нужно закрыть потребности в огромном количестве буржуек, чтобы наши ребята могли согреться на передовой. Да и вообще делать все возможное, чтобы украинский воин был всесторонне обеспечен. На этом нужно сконцентрироваться.

Напомним, что в Изюме полиция изъяла уже 427 тел убитых и замученных украинцев.

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