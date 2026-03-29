Эксперт рассказал, как украинские дроны могут обходить ПВО врага

Пожар на нефтебазе в РФ

Пограничная полоса Беларуси и России, а именно район города Костюковичи на белорусской территории, удобна для того, чтобы беспилотники могли лететь максимально низко — практически над деревьями.

Такое мнение в прямом эфире Эспрессо высказал военный эксперт Иван Ступак.

«О вопросе, как украинские дроны пролетели в порт Приморск в Ленинградской области, то есть зоны, где российская ПВО не работает. Эта зона называется территорией Республики Беларусь. Это мое личное предположение, я могу себе это позволить. Мое предположение логично и адекватно», — отметил он.

В то же время, эксперт добавил, что украинское командование вряд ли подтвердит эту версию.

«Понимаю, что наше командование это не подтвердит, но, по-моему, эта тропинка работает. Всегда ею пользоваться невозможно, потому что россияне постоянно анализируют паттерны. Когда мы используем определенные пути, они пытаются устроить засады своего ПВО на предупреждение, перед нашим следующим ударом», — пояснил Ступак.

По его словам, в этот раз российская сторона не смогла предусмотреть маршрут атаки.

Как результат, поражен порт, который, по разным оценкам, обеспечивает до 90% экспорта российских нефтепродуктов. Также повреждены производственные мощности компании Новатек, работающей в сфере переработки нефти.

Эксперт также обратил внимание на особенности белорусской противовоздушной обороны.

«Белорусское ПВО родом из Советского Союза и было сделано по кальцию — надо сбивать что-то очень-очень тяжелое, как вертолет, ракета или самолет. А если что-то с пенопластом, то „ой, не знаем“. А если летит 10-15 метров над землей — „ой, мы с таким работы не имели“, — сказал он.

По словам Ступака, именно приграничные районы между Россией и Беларусью, в частности близ Костюковичей, могут быть удобны для таких полетов.

«Я предполагаю, что именно пограничная полоса, Россия и Беларусь, район города Костюковичи на белорусской территории очень удобно, чтобы беспилотники летели низко, почти над деревьями. А белорусское ПВО реагирует только постфактум — люди жалуются, что слышали, как пролетают дроны, но они уже пролетели. Соответственно, пролетели, так пролетели», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что на территории нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» в российском городе Ярославль произошел масштабный пожар. Ранее дроны уже атаковали этот объект.

Мы ранее информировали, что украинские дроны успешно атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области России.