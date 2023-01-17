Эксперт рассказал, как временный захват Соледара может повлиять на оборону Бахмута: при чем здесь Пригожин

Захват оккупантами Соледара Донецкой области стратегически ничего не изменит для ВСУ. Однако основатель российского ППК "Вагнера" Евгений Пригожин хочет обогатиться благодаря разрушенному городу.

Об этом рассказал эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк в интервью РБК-Украина.

"В случае захвата Соледара для противника будет задача удержаться в низине. Ибо, отойдя на 2 километра в западном направлении, наши войска оказываются на заранее подготовленном, качественно оборудованном рубеже обороны. И они оказываются выше чем противник. Противнику надо наступать вверх – то есть бежать из низины Соледара 2 километра до первой нашей траншеи", – рассказал эксперт.

В то же время временный захват Соледара для ВСУ в военном смысле не изменит ничего. Тяжелее будет самим оккупантам, которые зайдут в город.

"Для противника это создает проблему, потому что в этом месте огнем с превосходящих высот без конца будут выбиваться все те, кто зайдет в Соледар. Это станет местом коллективного самоубийства. Для обороны Бахмута это будет, скажем, неприятно, потому что в городе севернее образуется вражеская группировка, которое в случае попытки движения в направлении Бахмута попадает во фланговый удар Вооруженных сил Украины", — рассказал Кевлюк.

По его словам, временная потеря Соледара может нанести определенные сложности для обороны Бахмута. Однако сам город для противника станет капканом, из которого ему потом будет очень тяжело выбираться.

Единственный смысл захвата Соледара для России состоит в том, что главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин хочет обогатиться благодаря плодородному украинскому городу.

"Соледар — место добычи соли. Бахмут — место добычи гипса и тоже соли. Соответственно, можно предположить, что российское руководство говорит: "товарищ Пригожин, как захватите эти два города — копайте соль, гипс — это вам", — объяснил эксперт.

Напомним, бывший командующий Вооруженными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес также считает, что Соледар и Бахмут находятся под постоянными атаками российских военных и наемников ППК "Вагнера" из-за того, что у Евгения Пригожина есть определенные планы на этот регион.

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