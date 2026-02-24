Эксперт рассказал, как ВСУ использовали потерю врагом доступа к Starlink

Терминал Starlink / © reuters.com

Украинские военные воспользовались моментом, когда российская армия потеряла управляемость подразделений из-за проблем со Starlink.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт, полковник запаса СБУ и специалист по военной контрразведке Михаил Притула.

По его словам, Силы обороны использовали паузу в управлении российскими подразделениями.

«Использовали тот момент, что Россия потеряла управление войсками благодаря возникновению Starlink. Русские — они очень мудрые люди в кавычках. И они использовали для борьбы с Украиной тот же Starlink, не создав своего ничего», — отметил он.

Притула пояснил, что временная утрата управляемости открыла возможности для действий украинской стороны.

«Поэтому, наверное, была использована пауза в управлении войсками, пока они восстановятся. Тем более что мы понимаем: килзона достаточно большая — это 20–30 километров в некоторых случаях», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что в таких условиях линия столкновения фактически размыта.

«То есть линии столкновения как таковой нет. И потеря управления войсками на определенной территории ведет к потере этих территорий фактически», — добавил он.

Отдельно эксперт обратил внимание на распыленность российских сил.

«Даже то количество личного состава Российской Федерации, которое есть на фронте, оно достаточно распылено. Это система, которая управляется и контролируется в основном теми же дронами — с их стороны тоже», — пояснил Притула.

По его мнению, украинские военные воспользовались благоприятной ситуацией.

«В этом случае была использована возможность благоприятной ситуации для того, чтобы забрать контроль в свои руки», — отметил он.

В то же время, Притула высказал прогноз относительно ресурсов РФ.

«Когда у россиян закончатся ресурсы, а они достаточно скоро заканчиваются — еще в этом году, — они будут просто убегать с этих территорий. Они не могут их содержать», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны РФ заявили, что системы спутниковой связи Starlink использовались для «введения противника в заблуждение», а их отключение якобы не повлекло за собой никаких проблем для подразделений оккупационной армии.

Мы ранее информировали, что у РФ потери на фронте резко возросли после того, как враг потерял доступ к услугам Starlink.