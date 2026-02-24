- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 23
- Время на прочтение
- 2 мин
Эксперт рассказал, как ВСУ использовали потерю врагом доступа к Starlink
Это позволило перехватить контроль на отдельных участках фронта.
Украинские военные воспользовались моментом, когда российская армия потеряла управляемость подразделений из-за проблем со Starlink.
Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт, полковник запаса СБУ и специалист по военной контрразведке Михаил Притула.
По его словам, Силы обороны использовали паузу в управлении российскими подразделениями.
«Использовали тот момент, что Россия потеряла управление войсками благодаря возникновению Starlink. Русские — они очень мудрые люди в кавычках. И они использовали для борьбы с Украиной тот же Starlink, не создав своего ничего», — отметил он.
Притула пояснил, что временная утрата управляемости открыла возможности для действий украинской стороны.
«Поэтому, наверное, была использована пауза в управлении войсками, пока они восстановятся. Тем более что мы понимаем: килзона достаточно большая — это 20–30 километров в некоторых случаях», — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что в таких условиях линия столкновения фактически размыта.
«То есть линии столкновения как таковой нет. И потеря управления войсками на определенной территории ведет к потере этих территорий фактически», — добавил он.
Отдельно эксперт обратил внимание на распыленность российских сил.
«Даже то количество личного состава Российской Федерации, которое есть на фронте, оно достаточно распылено. Это система, которая управляется и контролируется в основном теми же дронами — с их стороны тоже», — пояснил Притула.
По его мнению, украинские военные воспользовались благоприятной ситуацией.
«В этом случае была использована возможность благоприятной ситуации для того, чтобы забрать контроль в свои руки», — отметил он.
В то же время, Притула высказал прогноз относительно ресурсов РФ.
«Когда у россиян закончатся ресурсы, а они достаточно скоро заканчиваются — еще в этом году, — они будут просто убегать с этих территорий. Они не могут их содержать», — подытожил эксперт.
Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны РФ заявили, что системы спутниковой связи Starlink использовались для «введения противника в заблуждение», а их отключение якобы не повлекло за собой никаких проблем для подразделений оккупационной армии.
Мы ранее информировали, что у РФ потери на фронте резко возросли после того, как враг потерял доступ к услугам Starlink.