Эксперт рассказал, какие два фактора гарантируют Украине победу

Украина вряд ли вернется в такое состояние энергетической системы, которое было в течение осени и зимы.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал офицер Армии обороны Израиля в отставке военный эксперт и историк Григорий Тамар.

«Я думаю, что самое страшное позади по трем причинам: приближается теплое время года, когда соответственно потребность в энергетике будет снижаться; Украина адаптировалась к этой ситуации, в том числе за счет технической помощи западных партнеров; украинская система ПВО все время повышает свою техническую оснастку, что повышает коэффициент полезного действия", — говорит Тамар.

Однако, по его мнению, победа возможна не благодаря ПВО.

"Победу Украины гарантируют два фактора — фактор достижений сухопутных сил по деоккупации земель и фактор, когда ВСУ будут способны наносить адекватные симметричные ответы на те угрозы, которые будь поступать со стороны РФ", — считает он.

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Отметим, что Украина может начать контрнаступление в течение следующих двух месяцев. Впрочем, ВСУ для этого необходимы ракеты большей дальности.

Между тем, в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Елине Черниговской области; Атинское Сумской области; Казачья Лопань, Стрелка, Красное, Волчанск и Бологовка Харьковской области.