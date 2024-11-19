Эксперт рассказал, какие объекты сможет атаковать Украина, если США позволят использовать ATACMS не только в Курской области

Если США согласятся на использование ATACMS без ограничений, то у Украины есть несколько вариантов.

Если США позволят использовать ATACMS не только в Курской области, то Украина может попытаться разрушить Крымский мост.

Такое мнение высказал эксперт по обороне Нидерландского института международных отношений Clingendael в Гааге Дик Занде в комментарии Укринформу.

"Если США согласятся на использование ATACMS без ограничений, то у Украины есть несколько вариантов. Например, она может попытаться разрушить мост в Крыму, что создаст серьезные проблемы для материально-технического обеспечения Крыма Россией", – отметил эксперт.

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Он также добавил, что Украина может прицелиться на склады, аэродромы и другие цели в глубине российской территории.

"В целом это также обеспечило бы для Украины будущий козырь для переговоров, что Россия прекращает удары дальнего действия в обмен на то, что Украина сделает то же самое", – говорит эксперт.

Занде также отметил, что некоторые американские СМИ сообщают о частичном снятии ограничений, что ракеты ATACMS могут быть использованы только в ответ на развертывание северокорейских войск в Курской области.

"Если же такое условие не применяется, то, наконец, администрация Байдена приняла решение, которое следовало принять уже давно", — подытожил он.

Напомним, россияне стали применять новые тактики прорыва обороны.

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