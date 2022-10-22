Эксперт рассказал, какими ракетами Россия атаковала критические объекты инфраструктуры Украины

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что сегодня, 22 октября, Россия выпустила по Украине 33 ракеты, в том числе ракеты Х-101, Х-555 и "Калибры".

Об этом он написал в Telegram.

Эксперт подчеркнул, что отчаянные удары России по гражданской инфраструктуре Украины говорят о том, что стратегия террора против гражданского населения будет неизменной.

"Российские оккупанты попытались прорвать ПВО Украины массированным ракетным ударом. В частности, было задействовано 10 стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95 для пуска 17 ракет Х-101/555. Грубо говоря, 1,7 ракеты на самолет? То есть, 7 самолетов имели комплект по 2 ракеты, а 3 совершили пуски по 1-й? С акватории Черного моря совершили пуски 16 кр "Калибр", — заявил он.

Он также отметил, что массированный ракетный удар не сопровождался имитацией наступления россиян на фронте.

Повреждение критической инфраструктуры в результате атак России

В субботу, 22 октября в 7:00 оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел территории Украины. Враг атаковал не менее десяти самолетами стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области.

Воздушную тревогу объявили почти в половине областей Украины. Позже стало известно, что Россия в очередной раз атаковала объекты критической инфраструктуры.

Известно, что россияне атаковали Луцк, Хмельницкий, Ровенскую, Черкасскую, Кировоградскую, Одесскую и Волынскую области.

В части Ровенского района нет электропитания, в результате вражеского удара повреждены электроподстанции.

В Черкасской области без электроэнергии оказались Уманский и часть Звенигородского районов.

В результате двух ракетных ударов по объекту энергетической инфраструктуры Одесской области в нескольких населенных пунктах района нет света.

В результате ракетных ударов объект критической инфраструктуры в Ковеле Волынской области получил серьезные повреждения и, вероятнее всего, не удастся возобновить его работу.

В Луцке и Ровенской области ракетные удары повредили объекты энергетики.

Город Хмельницкий тоже оказался без электроэнергии.

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