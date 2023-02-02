Эксперт рассказал, какое оружие из нового пакета помощи США может помешать российскому наступлению

Оккупантам придется отодвинуть от линии столкновения свои штабы, логистические центры и склады боеприпасов не менее 160-170 км.

Американские ракеты GLSDB производства компаний Boeing и Saab Group с дальностью поражения 150 км, которые будут переданы Украине в следующем пакете военной помощи США, могут если не сорвать, то значительно притормозить готовящееся Кремлем наступление российских войск.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал военный обозреватель и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, такое дальнобойное оружие позволит с контролируемой Украиной территории поражать цели до побережья Азовского моря.

"То есть простреливаются все группировки на левом берегу возле Херсона, как раз там, где мы хотим перебить этот путь по суше в Российскую Федерацию, чтобы эти группировки оказались в оперативном окружении. Если смотреть возле Бахмута, то, условно говоря, можно дострелить до тех группировок, что находятся в Донецке", — объяснил эксперт.

Алексей Гетьман отметил, что когда на вооружении в ВСУ появятся ракеты GLSDB, оккупантам придется отодвинуть от линии столкновения свои штабы, логистические центры и склады боеприпасов по меньшей мере на 160-170 км, что существенно усложнит им логистику для ведения боевых действий. Сейчас они расположены гораздо ближе и считают, что находятся в безопасности.

"Если через неделю-две [эти дальнобойные ракеты] будут у нас на вооружении, то они [оккупанты] этого еще не ожидают и сгруппировались в 120-130 км от линии столкновения. Если мы этими ракетами нанесем удар на 150 км, то можем если не сорвать российское наступление, то, по крайней мере, очень его приостановить. Это очень важные ракеты", — подчеркнул эксперт.

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