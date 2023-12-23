Эксперт рассказал, какой функционал будет в переданных Украине истребителях F-16

Кроме самих самолетов, важным фактором станет класс ракет, которые будут предоставлены Украине.

Первая партия истребителей F-16, которые поступят в Украину, станет историческим фактом и началом строительства европейского авиапарка.

Об этом заявил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, передает 24 канал.

"F-16 MLU далеко не новая разновидность F-16, но добротные. Они усилят украинскую защиту от российских БПЛА и ракет", — отметил он.

Кроме самих самолетов, важным фактором станет класс ракет, которые будут предоставлены Украине. Эксперт считает, что, скорее всего, Украина получит ракеты воздух-воздух с дальностью 12 километров.

"Исходя из 120 километров F-16 начнут представлять серьезную опасность российской технике на линии фронта. Как были сбиты Су-34 из основы системы ПВО дальнего радиуса, теперь у Украины появится мобильная ПВО", – сказал он.

В свою очередь, новой украинской авиации могут угрожать российские дальнобойные ракеты, которые враг использует для нанесения ударов по Украине. Эксперт считает, что необходима правильная тактика, что украинские защитники могли работать со средней и дальней дистанции.

"Еще один аспект — море. Если к самолетам будут боеприпасы, которые способны поражать корабли, то у украинцев появится возможности снова отогнать российскую авиацию от берегов и создавать угрозу выходящим в море кораблям Черноморского флота и атаковать их с воздуха благодаря противокорабельным системам", – отметил Давид Шарп.

Напомним, ранее сообщалось, что первые 18 истребителей F-16 уже готовят к передаче Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны сделал заявление о получении истребителей F-16.

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