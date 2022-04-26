Эксперт рассказал, когда оккупанты могут начать очередную фазу активных боевых действий

Если у российских военных будут силы, они не будут делать паузу, а могут начать очередную фазу активных боевых действий в июне-июле.

Дальнейшие действия захватчиков будут зависеть от того, сколь быстро, насколько болезненно завершится для России кампания на Донбассе и как быстро они могут восстановить силы.

Об этом заявил народный депутат (Голос), член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире Радио НВ.

"То, что они делают сейчас – прицельные ракетные удары по военным заводам, по железнодорожным узлам, по объектам критической инфраструктуры, по магистралям, по электростанциям – они будут продолжать. Они будут пробивать то, что позволяет жить государству и что позволяет функционировать ВСУ ", – отметил он.

По словам эксперта, у них сейчас появились новые приоритетные цели. Их беспокоит, что в Украине постепенно начинает работать ленд-лиз.

"Они начинают вычислять, где именно, по каким железнодорожным путям будет двигаться эта техника и вооружение, где она возможно будет храниться и будут пытаться выбивать. Именно с этим и связано увеличенное количество ракетных и авиационных ударов по железной дороге по железнодорожной инфраструктуре", — резюмировал Рахманин.

Ранее Рахманин заявил, что на Донбассе оккупанты пытаются наносить ВСУ максимальное огневое поражение – плотный огонь, массированное концентрированное применение артиллерии и авиации. Для россиян достижение запланированных успехов на Донбассе крайне важно, поэтому они не останавливаются ни перед чем и сосредоточили на этом направлении все возможное. Враг пытается максимально использовать свое преимущество в воздухе и тяжелом вооружении.

Что означает стягивание российских войск на Донбасс - "Ночная варта"

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