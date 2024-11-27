Эксперт рассказал, когда возможно контрнаступление ВСУ и от чего будет зависеть

В настоящее время украинские Вооруженные силы находятся в оборонной позиции — в соответствии с принятой в 2023 году стратегией. Если у Силы обороны есть планы на контрнаступление, то это требует тишины.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Говорит великий Львов".

По его словам, тему контрнаступления может озвучивать именно главнокомандующий и только тогда, когда он считает это целесообразным.

"Помним, как в 2023-м многие начали говорить о контрнаступлении. Все начали дискутировали, рассматривали разные варианты, направления, какие силы, средства, какая область, какой район, город будет освобожден и так далее. Чем это все закончилось? Поэтому если есть планы на контрнаступление, то все же такие планы нуждаются в тишине", — отметил эксперт.

Коваленко высказал мнение о том, что перспектив выхода ВСУ из оборонного ведения боевых действий в ближайшее время нет. В частности, считает эксперт, это точно не произойдет до инаугурации Дональда Трампа.

"После инаугурации будем смотреть по обстоятельствам. Важнейшим еще аспектом является то, в каком состоянии будут российские войска. Сколько бы они ни демонстрировали свои "орешники", какие-то танки на каких-то выставках, но факт остается фактом – они истощены. Они истощаются. В этом году". было даже несколько месяцев, когда их мобилизационный потенциал ежемесячный не позволял компенсировать потери за месяц в "ноль" и "в плюс". У них была компенсация потерь "в минус", — отметил эксперт.

Поскольку оккупационные войска фактически находятся на грани истощения и 2025 открывает много возможностей для Украины.

"Но многое будет зависеть от того, какие первые шаги будет делать Дональд Трамп и, соответственно, как будет происходить взаимодействие наших международных партнеров с Украиной, какие будут ответы, насколько скоры будут ответы на все наши запросы", — говорит Коваленко.

Читайте также:

Зеленский опубликовал видео про 1000 дней полномасштабной войны