На южном фронте проходят бои на истощение, и они будут продолжаться.

Украина продолжит контрнаступление на юге страны после того, как российские захватчики будут полностью истощены.

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Такое мнение высказал эксперт Алексей Гетьман, передает РБК-Украина.

Он отметил, что на южном фронте проходят бои на истощение и они будут продолжаться до того момента, пока враг не будет истощен.

Эксперт заявил, что только после того, как российские захватчики начнут испытывать нарядный голод, а также недостаток артиллерийских стволов, украинское контрнаступление снова активизируется.

"Ситуация такова, что мы приостановили активные наступательные действия из-за заминированных полей и плотного артиллерийского огня. Это не является чем-то катастрофическим. Прямо сейчас мы уничтожаем логистику, склады, инфраструктуру и артиллерию", — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские кафиры пытаются перехватить инициативу на Купянском направлении, продолжая атаковать.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские войска продвинулись на один километр вдоль линии фронта на Мелитопольском направлении и нанесли оккупантам потери в живой силе и технике.

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