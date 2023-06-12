Эксперт рассказал, кто принимал решение о подрыве Каховской ГЭС: "Знали об этом еще в прошлом году"

Решение о подрыве Каховской ГЭС россияне приняли еще в сентябре-октябре прошлого года.

Решение о подрыве Каховской ГЭС было принято еще в сентябре-октябре прошлого года.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала Freedom.

"Я хочу напомнить о совещании, на котором присутствовали министр обороны РФ Шойгу и тогда ответственный за украинское направление генерал Суровикин. Это был октябрь 2022 года. Они пугали тем, что Украина собирается взорвать Каховскую ГЭС и Украина готовит теракт с грязной бомбой. Это было, когда украинские войска готовились к увольнению Херсона", — заявил он.

Эксперт отмечает, что российские силы понимали, что они теряют Херсон и им необходимо оттуда уходить.

"Тогда речь уже шла о подобных сценариях и мы понимали эти угрозы. Я думаю, что уже тогда был принят план на уровне Суровикина, Шойгу и Герасимова. Тогда, я почти уверен, о нем проинформировали Путина. Поэтому здесь все очевидно", — сказал он. .

Между тем, на Херсонщине за ночь уровень воды в подтопленных городах, поселках и селах из-за подрыва РФ Каховской ГЭС снизился на 64 см. Всего подтопленными остаются 46 населенных пунктов.