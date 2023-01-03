Эксперт рассказал, кто в России спланировал план нападения на Украину: не военные

Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак выразил версию, что войну против Украины в России планировали не военные, а чекисты – это спецслужбы.

Такое мнение Ступак озвучил в эфире телеканала "Freeдом" во вторник, 3 января.

"Они же не назвали эту войну войной, а — "спецоперацией". Это отсыл к тем, кто планировал это все. Ее планировали не военные, а чекисты — фсб и все находящиеся у власти. Потому что операция — это срок сугубо специальных служб". "Она может длиться один день, неделю месяц, но она не может длиться месяцами и годами. "Спецоперация" была рассчитана на короткий срок, но она вышла из-под контроля и стала полномасштабной войной, к которой никто не готовился", — пояснил он.

По убеждению эксперта, у российских оккупантов не было запасных вариантов. Они действительно думали взять Украину через три дня.

"У россиян не было плана ни B, ни C, ни какого-либо другого. Был просто один – все зашли в Киев, украинцы испугались, Зеленский испугался – и на этом все должно закончиться", – считает Ступак.

Деокупация Украины

По прогнозам, 2023 должен стать решающим в войне России против Украины. Генерал армии Украины, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал, что Украина готовится полностью освобождать свои территории. По его словам, Новый год – это переломный этап в изменении психологии украинцев.

А руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов был одним из предсказавших войну России против Украины, наступление на Киев и освобождение Херсона. А теперь он прогнозирует, что уже в мае 2023 года Украина уволит оккупированный РФ Крым.

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